ФАС решила проверить сертификаты за отмененные перелеты

30.04.2020, 21:16, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба проверит условия выдачи и использования сертификатов на перелеты, которые авиакомпании предоставляют вместо прямого возврата средств пассажирам за отмененные рейсы. Об этом говорится в сообщении ФАС.

«ФАС изучит условия и механизмы компенсации средств за билеты на отмененные рейсы. При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах», – передает ТАСС сообщение службы.

Напомним, в ФАС дали прогноз по росту стоимости авиабилетов в 2020 году. Кроме того, ограничения на международные перевозки и поездки в течение трех последующих месяцев лишат работы 25 млн человек.