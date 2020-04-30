Кудрин озвучил пожелание Мишустину

30.04.2020, 21:16, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал сообщение о том, что у премьер-министра Михаила Мишустина диагностировали коронавирус.

На своей странице в Twitter Кудрин пожелал председателю российского правительства скорейшего выздоровления.

«От вируса никто не застрахован», – подчеркнул глава СП.

«Призываю всех во время майских праздников соблюдать самоизоляцию. Будьте здоровы, берегите родных и себя», – добавил Кудрин.

Напомним, Мишустин в четверг сообщил президенту Владимиру Путину, что заболел COVID-19. Глава государства пожелал председателю правительства выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет.

Премьер в связи со своей болезнью призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. Он сообщил, что у него высокая температура и что он чувствует себя нездоровым.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.