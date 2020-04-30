Психологи разработали рекомендации для сохранения здоровья в условиях пандемии

30.04.2020, 21:09, Разное

Президент РАО и РПО Юрий Зинченко рассказал о создании рекомендаций, позволяющих населению сохранить психическое здоровье. Они предназначены для людей, пребывающих в различных условиях режима самоизоляции на фоне пандемии.

Ученый отметил, что самоизоляция отразится на состоянии психики большинства граждан как в ходе самоизоляции, так и после её окончания. Психологи предполагают возможные посттравматические расстройства в этот период. По словам Юрия Зинченко, рекомендации готовились для тех, кто был изолирован вместе с детьми, кто поддерживал в этот трудный период пожилых родителей или пребывал в условиях одиночества.

Отдельные советы предназначены для медицинских работников, оказавшихся в зоне повышенного риска. Через Министерство здравоохранения соответствующие документы были переданы в клиники РФ. В них предусмотрены меры для предотвращения профессионального выгорания специалистов, пишет ТАСС.