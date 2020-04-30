Собянин рассказал о контроле над гастарбайтерами

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30.04.2020, 21:08, Новости дня

Ситуация с гастарбайтерами в Москве под контролем, власти следят за местами их проживания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что касается гастарбайтеров, то да, такая проблема есть. Что скрывать, у нас часть строек закрылась, часть торговых центров, их не пускают обратно к себе домой. Они вынуждены находиться в Москве, в Подмосковье и в других регионах. Будем мониторить эту ситуацию, мы смотрим за местами проживания, где они находятся, контролируем поведение», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Собянин добавил, что среди гастарбайтеров в Москве много зараженных, которым надо оказывать медицинскую помощь.

«Мы никому не отказываем, чтобы обеспечить им здоровье… Но, конечно, они должны придерживаться закона и норм правопорядка. Любые действия неправомерные будут жёстко пресекаться», – заключил мэр.

Ранее в СМИ появились сообщения, что гастарбайтеры, временно оставшиеся без работы и без возможности уехать на родину, якобы нападают на людей с целью грабежа.



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