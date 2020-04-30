Коронавирус выявили у 372 сотрудников Сбербанка

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30.04.2020, 21:08, Новости дня

Коронавирус обнаружен у 372 сотрудников группы Сбербанка, из них 294 случая в России, сообщил зампред правления банка Александр Морозов.

В состав зарубежной сети группы входят дочерние банки, филиалы и представительства в 17 странах мира.

«У нас 372 случая сейчас в группе Сбербанка, включая 294 случая в России», – сказал Морозов, информирует РИА «Новости».

Напомним, Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказывает сроки пика распространения коронавируса в России.



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