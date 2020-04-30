Мишустин рассказал о самочувствии

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30.04.2020, 21:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин, у которого обнаружен коронавирус, сообщил, что чувствует себя нездоровым.

Председатель правительства сообщил, что из симптомов у него только высокая температура, он чувствует себя нездоровым, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе правительства сообщили, дополнительное тестирование предстоит всем контактировавшим лично с Мишустиным в последнее время. Они перейдут в режим изоляции.

В то же время премьер еще несколько недель назад ограничил личное общение, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Известно, что председатель правительства будет проходить лечение в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей.

Напомним, Мишустин в четверг сообщил президенту Владимиру Путину, что заболел коронавирусом. Тот пожелал ему выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет. Премьер в связи со своей болезнью призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Мишустин – это человек, который постоянно проверяется, но «практика показывает: никто отгородиться от болезни не может».



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