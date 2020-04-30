“Политическая шизофрения? Это хороший термин”. Арахамия о спам-поправках к “антиколомойскому” закону

30.04.2020, 20:55, Новости дня

Депутатам, которые подавали тысячи поправок к банковскому законопроекту, не удастся заблокировать рассмотрение документа. Такое мнение выразил глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия. Трансляцию его брифинга вел телеканал “112 Украина”.

“Как вы сказали? Политическая шизофрения? Это хороший термин. На самом деле, это реальность украинского парламентаризма, которая существовала до нас, и, к сожалению, еще существует… Чтобы с этим справиться… В общем, многие люди понимают, что это опасно, в том числе для страны. Для этого мы и приняли закон о регламенте и приняли решение [о рассмотрении банковского законопроекта] по специальной процедуре”, – сказал он.

Арахамия добавил, что представителей “Слуги народа”, которые подавали сотни или тысячи поправок, из фракции исключать не будут.

“Что касается исключения из фракции, – это дискуссионный вопрос. Эти люди ждут, когда мы начнем кого-то исключать. Это целенаправленная атака на монобольшинство, чтобы его развалить. Мы не будем этого делать, потому что мы не хотим предоставлять им козыри”, – заявил нардеп.

Арахамия уверен, что противникам “антиколомойского” законопроекта не удастся заблокировать его рассмотрение: “Они не блокируют, а пытаются блокировать, если правильно сформулировать. То есть они блокируют, а мы разблокируем. Это нормальный процесс, это политическая борьба”.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (известен как “антиколомойский” закон) в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

После принятия документа в первом чтении депутаты подали к нему более 16 тыс. поправок, профильный комитет завершил их рассмотрение 27 апреля.

Сегодня Рада утвердила упрощенную процедуру рассмотрения поправок в сессионном зале.