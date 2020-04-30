Кулеба сообщил, когда может состояться следующий саммит “Нормандской четверки”

30.04.2020, 20:55, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дата берлинского саммита “Нормандской четверки” пока не определена. Об этом он сообщил по итогам видеоконференции министров иностранных дел “Нормандской четверки”. Брифинг Кулебы транслировался на странице министерства в Facebook.

“Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. При этом никто не сомневается и в том, что мы должны подойти к нему с выполненными задачами, которые были поставлены во время парижского саммита, и с пониманием того, какими будут результаты берлинского саммита. Саммит ради саммита, безусловно, проводить никто не хочет”, – отметил он.

По словам Кулебы, “саммит с повестки дня никто не снимал, но путь к нему еще предстоит пройти”. “Как только появятся результаты – будут основания говорить о его проведении”, – заявил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.