 

Главный диетолог Минздрава посоветовал не переедать во время самоизоляции

30.04.2020, 20:53, Разное

Виктор Тутельян, главный диетолог Минздрава, советует людям не налегать на вредную пищу на фоне эпидемии. Люди в самоизоляции едят высококалорийные продукты, провоцирующие развитие ожирения.
Виктор Тутельян рассказывает, что употребление вредных продуктов приводит к ожирению, а это увеличивает риск заболевания коронавирусом и может осложнить протекание COVID-19, если человек уже заразился. Он объясняет, что лишний вес может возникнуть у любого человека, “заедающего” стресс высококалорийной пищей.

Для предотвращения переживаний Роспотребнадзор советует пить успокоительные на растительной основе. Они безвредны и помогут снять стресс. В период самоизоляции лучше отказаться от вредных продуктов. В дневном рационе должен присутствовать витаминно-минеральный комплекс, помогающий поддержать физическую форму и повысить сопротивляемость организма инфекциям.

Необходимо включить в меню много фруктов и овощей. В условиях карантина снижаются и энергозатраты людей, потому питание должно соответствовать потраченным калориям. Стоит отметить, что в таких условиях также снизились продажи добавок для похудения. Аналитики считают, что людям нет надобности худеть, так как ходить им некуда.



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