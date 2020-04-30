Появилось видео из реанимации с пациентами с COVID-19

30.04.2020, 20:53, Новости дня

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

На видео, опубликованном в Instagram, видна работа врачей в палате интенсивной терапии.

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Публикация от Коронавирус. Оперштаб Москвы (@covid2019__official) 30 Апр 2020 в 8:38 PDT

Вместе с роликом также размещено обращение главврача больницы №15 имени О.М.Филатова Валерия Вечорко, который подчеркнул, что среди заболевших много молодежи.

По его словам, число пациентов на ИВЛ растет. «Хочу сказать, что ИВЛ это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни», – призвал главврач.

Ранее главврач московской городской больницы №71 Александр Мясников обратился к россиянам в связи с приближающимися майскими праздниками и попросил соблюдать режим самоизоляции в этот период. По словам врача, это необходимо сделать ради стариков и людей со слабым здоровьем, которые могут заразиться.

При этом, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после майских праздников в столице, вероятно, начнут снимать ограничения. Однако, по его словам, все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.