 

Рост ВВП в РФ в марте замедлился до 0,9%

30.04.2020, 20:53, Новости дня

В марте ВВП РФ вырос на 0,9% в годовом выражении после роста на 2,8% в феврале, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности за I квартал 2020 года».

Причиной стало ухудшение мировой конъюнктуры на фоне снижения цен на сырье и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах России,

При этом положительный вклад в рост ВВП в марте внесла торговля (1 процентный пункт) и сектор услуг (0,3 п.п.). Вклад промпроизводства и строительства оказался околонулевым, – информирует ТАСС.

В обзоре ведомства также говорится о существенном отрицательном вкладе  транспортного сектора в темпы роста ВВП в марте (-0,3 процентного пункта), при этом спад грузооборота был максимальным за последние пять лет (-7,1% в годовом выражении после -0,5% в феврале).

 «В марте был зафиксирован максимальный за последние 5 лет спад грузооборота транспорта (-7,1% в годовом выражении, -0,5% в феврале), что связано в первую очередь со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта», – сказано в документе.  

Напомним, МЭР сообщало, что в первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,8% в годовом выражении.



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