Гнилая рыба и шампунь помогли врачам понять, кто из пациентов не стал “овощем”

30.04.2020, 20:50, Разное

Nature, ведущий естественнонаучный журнал, опубликовал статью о ценности запаха тухлой рыбы при оценке состояния пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Ученые сообщают, что резкие запахи позволяют обнаружить признаки сознания у людей, которые не реагируют на другие раздражители.

Врачам бывает сложно оценить состояние пациентов после тяжелых черепно-мозговых травм: понять, перешли ли они в вегетативное состояние или у них сохраняется определенный уровень сознания. О вегетативном состоянии говорят, когда из-за нарушения работы мозга человек перестает осознавать себя и окружающий мир.

Чтобы понять, реагирует ли человек на окружающее, врачи обычно спрашивают его что-нибудь или просят что-то сделать (например, пошевелить пальцем). Но у людей, которые находятся в так называемом состоянии минимального сознания, последнее может «мигать», поэтому зачастую им ошибочно приписывают вегетативное состояние.

Группа израильских исследователей решила уточнить, можно ли определить, что у человека сохранилось сознание, при помощи обонятельных тестов. Теоретически, люди должны реагировать на сильные запахи – мы делаем это даже во сне.

Ученые исходили из того, что у головного мозга человека в невегетативном состоянии сохраняется способность обрабатывать информацию даже не в кондиции бодрствования.

Авторы исследования наблюдали за 43 пациентами после черепно-мозговых травм, которые не отвечали на звуковые и тактильные раздражения, в течение нескольких недель. Для обонятельных тестов ученые использовали сильные запахи – гнилой рыбы или просто фруктового шампуня. Во время экспериментов они оценивали, какой объем воздуха вдыхают пациенты. Предполагалось, что сокращение его объема в ответ на резкий запах будет говорить о защитных реакциях мозга. Для контроля пациентам давали нюхать воздух без запаха.

Исследование показало, что большинство пациентов в состоянии минимального сознания выразительно реагируют на сильные запахи. Пациенты, которые остались в вегетативном состоянии, не реагировали на запах ни в одной из проб.

Наиболее показательными были результаты в отношении группы из 24 пациентов, которым врачи сначала приписывали вегетативное состояние. Со временем 16 из них начали реагировать на окружающее (например, вращать глазами в ответ на зрительные раздражители), у них диагностировали состояние минимального сознания. 10 из этих пациентов выразительно реагировали на запахи в течение всего времени исследования. Но ни один из пациентов, оставшихся в вегетативном состоянии, не демонстрировал реакций.

«Если у человека нет реакции на запахи, мы не можем сказать ничего определенного. Но если у человека есть реакция, это очень информативно», – сказала в комментарии New Scientist Анат Арзи (Anat Arzi) из Научно-исследовательского института Вайзмана, соавтор исследования. Она добавила, что, возможно, такая диагностика может уменьшить количество неверных диагнозов.