 

Трамп: в судьбе Флинна виноваты «грязные копы»

30.04.2020, 20:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна затравили «грязные копы» в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

В ходе судебного разбирательства, ставшего результатом расследования по «российскому делу», Флинн признал свою вину в даче ложных показаний. Теперь он заявляет, что не лгал, и хочет изменить свой ответ на обвинения.

Как следует из документов, переданных ФБР Минюсту в среду, в разведывательном ведомстве спорили о том, стоит ли предупреждать Флинна о том, что ему могут грозить уголовные обвинения, когда в январе 2017 года шла подготовка к беседе с ним в рамках расследования.

Трамп заявил, что в судьбе Флинна виноваты «грязные копы» и что, судя по этим документам, Флинн является жертвой.

«Идет процесс его оправдания. Если посмотреть на вчерашние заметки, то это полное оправдание», – сказал президент.



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