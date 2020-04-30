 

США приветствовали решение Германии запретить движение «Хезболла»

30.04.2020, 20:50, Новости дня

Соединенные Штаты приветствуют решение Германии запретить деятельность движения «Хезболла», внести ее в список террористических организаций и принять решительные меры в отношении ее предполагаемых сторонников, заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео. По его словам, препятствуя способности организации планировать теракты и собирать средства, можно еще больше ограничить «злонамеренное поведение и влияние Ирана».

«Все больше стран мира признает «Хезболлу» тем, чем она действительно является: не защитником Ливана, как она утверждает, но террористической организацией, преданной продвижению злонамеренной программы Ирана, – подчеркнул Помпео. – Помимо убийства множества своих соотечественников, спонсируемая Ираном террористическая группировка «Хезболла» запятнала свои руки в крови американцев и продолжает планировать и совершать атаки по всему миру».

«Приняв это решение, Германия присоединяется к растущему числу стран, которые отвергают ложное различие между террористическими операциями «Хезболлы» и ее так называем «политическим» крылом», – добавил Помпео, напомнив, что недавно аналогичные решения приняли Аргентина, Колумбия, Гондурас, Косово, Парагвай и Соединенные Королевство.

«Мы призываем остальных членов ЕС последовать этому примеру и привлечь «Хезболлу» к ответственности за ее террористическую деятельность», – резюмировал госсекретарь.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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