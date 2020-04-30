 

В ВОЗ назвали показатель спада эпидемии

30.04.2020, 20:48, Новости дня

О спаде эпидемии говорит ситуация, когда один больной заражает менее одного человека, сообщила представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Момент, когда один больной заражает менее одного человека [в среднем] указывает, что эпидемия пошла на спад», – сказала она РИА «Новости».

Вуйнович добавила, что в ходе пандемии нового коронавируса может быть несколько плато. «Любая эпидемия идет на плато», – отметила она. Представитель ВОЗ отметила, что борьба с коронавирсуом осложняется отсутствием у людей иммунитета к нему, информирует ТАСС.

«Так что, к сожалению, может случиться, что не будет одно плато, они будут идти как синусоида», – сказала она.

Вуйнович также подчеркнула, что на сегодняшний день нет научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и хорошим иммунитетом от коронавируса.

«Прививки, конечно, поднимают общий иммунитет. Но на данный момент нет научных доказательств связи более хорошего иммунитета от коронавируса с предыдущими прививками. ВОЗ сейчас сотрудничает с разными странами, с учеными, которые исследуют и эти моменты. Сейчас четко сказать о таком влиянии нельзя»,  – отметила она.

Вуйнович добавила, что в Ките, где 99% населения сделана противотуберкулезная прививка, все равно произошла вспышка коронавируса. «Нет еще доказательств того, что эта вакцинация обеспечивает такой специфический иммунитет», – сказала представитель организации.

В ВОЗ ранее предупредили, что вторая волна коронавируса неизбежна, так как у большинства населения нет иммунитета.

При этом, по словам Вуйнович, вакцина от коронавируса не появится до начала распространения второй волны инфекции. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Беспилотник ВВС Израиля атаковал машину «Хезболлы» на границе с Ливаном

30.04 / Кроссовер Nissan Kicks обзаведется агрегатом от Mercedes-Benz

25.04 / “Есть дипломаты, а есть политики”. Арахамия объяснил свое заявление, что Грузия – “не США”

24.04 / Корреспондент – власти Львова отказали в передаче останков разведчика Кузнецова России

28.04 / Дурной детектив или примитивная провокация: в Праге поверили русофобскому фейку от “Радио Свободы”

14.04 / Снизилась доля положительно относящихся к Зеленскому украинцев

28.03 / В США коронавирусная инфекция убила не менее 1580 человек

27.04 / Роскачество объяснило бесполезность имбиря и чеснока при коронавирусе

13.04 / Общество: Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

14.04 / Рада оставила в бюджете финансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре. Ярославский просил об этом в телеэфире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска