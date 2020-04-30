В ВОЗ назвали показатель спада эпидемии

30.04.2020, 20:48, Новости дня

О спаде эпидемии говорит ситуация, когда один больной заражает менее одного человека, сообщила представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Момент, когда один больной заражает менее одного человека [в среднем] указывает, что эпидемия пошла на спад», – сказала она РИА «Новости».

Вуйнович добавила, что в ходе пандемии нового коронавируса может быть несколько плато. «Любая эпидемия идет на плато», – отметила она. Представитель ВОЗ отметила, что борьба с коронавирсуом осложняется отсутствием у людей иммунитета к нему, информирует ТАСС.

«Так что, к сожалению, может случиться, что не будет одно плато, они будут идти как синусоида», – сказала она.

Вуйнович также подчеркнула, что на сегодняшний день нет научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и хорошим иммунитетом от коронавируса.

«Прививки, конечно, поднимают общий иммунитет. Но на данный момент нет научных доказательств связи более хорошего иммунитета от коронавируса с предыдущими прививками. ВОЗ сейчас сотрудничает с разными странами, с учеными, которые исследуют и эти моменты. Сейчас четко сказать о таком влиянии нельзя», – отметила она.

Вуйнович добавила, что в Ките, где 99% населения сделана противотуберкулезная прививка, все равно произошла вспышка коронавируса. «Нет еще доказательств того, что эта вакцинация обеспечивает такой специфический иммунитет», – сказала представитель организации.

В ВОЗ ранее предупредили, что вторая волна коронавируса неизбежна, так как у большинства населения нет иммунитета.

При этом, по словам Вуйнович, вакцина от коронавируса не появится до начала распространения второй волны инфекции.