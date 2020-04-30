Мишустин ограничил личное общение за несколько недель до выявления COVID-19

30.04.2020, 20:48, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о заражении коронавирусом сразу после того, как получил результаты тестов, при этом личные контакты председатель правительства ограничил еще несколько недель назад, рассказал пресс-секретарь Борис Беляков.

«Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента», – передает слова Белякова ТАСС.

Он добавил, что премьер еще несколько недель назад максимально ограничил личные контакты.

«Очное общение с председателем правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировал с председателем правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», – подчеркнул Беляков.

По его словам, Мишустин будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей.

«Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано», – добавил Беляков.

Ранее Мишустин сообщил Путину, что заболел коронавирусом. Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.