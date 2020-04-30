Российский премьер Мишустин заразился коронавирусом

30.04.2020, 20:45, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил 30 апреля, что у него выявлен коронавирус.

“Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат”, – сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Исполняющим обязанности премьера на время его болезни назначен первый зампред Андрей Белоусов. Премьер сообщил, что намерен соблюдать самоизоляцию, но правительство даже в его отсутствие будет активно работать, а сам он будет находиться на связи.

Президент РФ Владимир Путин попросил Мишустина “позвонить ему из больницы”.

“Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан”, – заявил он.

Куда именно будет госпитализирован Мишустин, пока неизвестно.

Ранее издание “Проект” сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.

Мишустин – второй премьер в мире, который заразился коронавирусом. 27 марта стало известно, что COVID-19 болен глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Некоторое время он находился дома, но потом его состояние ухудшилось, и он был отправлен в больницу, откуда выписался 12 апреля. Сейчас Джонсон уже вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне и работает в полную силу.