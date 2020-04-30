 

WADA завершило расследование дела о 298 российских спортсменах

30.04.2020, 20:42, Новости дня

Дело о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лабораторией завершено отделом расследований Всемирного антидопингового агентства. Всего организация занималась допинг-пробами 298 российских спорстменов.

Теперь по окончании расследования стало известно о том, что всего манипуляции коснулись 145 проб из 298, сообщает пресс-служба WADA. Они были либо изменены, либо удалены. Теперь результаты работы отдела расследований будут переданы в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.

"Это расследование является самым сложным в истории борьбы с допингом, — заявил президент WADA Витольд Банька. — Оно коснулось тысячи образцов, 24 тысяч терабайт данных и сотен атлетов в 28 организациях.Оно приносит реальные результаты".



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