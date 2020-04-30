 

Въезд во Владимирскую область из других регионов ограничен не будет

30.04.2020, 20:42, Новости дня

Въезд во Владимирскую область из других регионов ограничен не будет. Об этом сообщил директор департамента по региональной политике Денис Лякишев, передает ГТРК "Владимир".

Всем, кто проезжает через область транзитом, можно двигаться без остановок. Если же гражданин планирует задержаться в городе или области, например, едет на свой дачный участок, он обязан соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, необходимо сообщить о себе на горячую линию областного здравоохранения.

Как напомнил Денис Лякишев, указом губернатора въезд в Петушинский район на границе с Владимирской областью закрыт, там действует карантин. Штраф за нарушение ограничений, установленных на период повышенной готовности, может составить от 1 до 30 тысяч рублей.

По последним данным, 144 жителя области госпитализированы с диагнозом COVID-19, 126 — находятся под подозрением. С начала эпидемии в регионе официально зарегистрировано 669 заболевших.

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ГТРК "Владимир"



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