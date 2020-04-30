Мнение: Коронавирус — просвета пока не видно

30.04.2020, 20:35, Разное

Заканчивается апрель. Россия ожидаемо преодолела планку в 100 тысяч инфицированных и продолжает ежедневно прирастать всё новыми и новыми случаями. Самоизоляция отчасти сработала — геометрическая прогрессия перешла в арифметическую, самые страшные сценарии удалось как минимум отсрочить.

К сожалению, ни о каком пике пока что говорить не приходится. Значительная часть населения плевать хотела на карантин, и это значит, что в России будут появляться всё новые и новые больные, пока мы не переболеем этой гадостью поголовно. Таким образом, выбор у властей остаётся небогатым — или продержать страну в карантине до лета 2021 года, погрузив тем самым экономику в руины, или снять карантин, открыв прямую дорогу к миллиону и десяти миллионам заражённых.

Справедливости ради, мне пишут на почту, что во многих регионах власти проявляют досадную управленческую импотенцию, отказываясь закрывать магазины, рестораны и ночные клубы. Такая слабость приводит к эффекту домино: разрешив работать одному ресторану, местные власти фактически заставляют открыться и другие рестораны. Сидеть в карантине, пока твои конкуренты забирают у тебя твоих клиентов, готовы немногие.

Помните, как я выложил первый раз свою табличку на уровне в 300 заболевших, и мне писали, что я паникёр, так как больше двух-трёх тысяч больных в России не будет никогда? Сейчас, к сожалению, принципиально ситуация не изменилась. От шестизначных и семизначных цифр нас отделяет только самоизоляция.

Возможно, врачи смогут сломать хребет эпидемии, найдя хорошее лекарство или разработав эффективный план лечения, однако лично я бы на это не рассчитывал. Все эксперты сходятся на том, что раньше следующего года правильное оружие против инфекции мы не скуём.

Любопытно читать, что пишут о нашей ситуации на «Зерохедже», оппозиционном ресурсе, где традиционно любят Владимира Путина и не любят американское глубинное государство:

https://www.zerohedge.com/health/grim-milestone-russia-hits-100000-covid-cases-surpassing-iran-china

Российские государственные СМИ сообщают о мрачной вехе для страны, которая рапортовала о первых зарегистрированных случаях несколько месяцев назад, но достигла пика поздно, после того как чиновники изначально преуменьшили распространенность этой болезни.

Со вторника по среду всего за 24 часа число новых случаев коронавируса возросло на 5841 до 99,399, сообщает ТАСС. Накануне, во вторник, страна сообщила о 6 411 новых случаях инфицирования, и сейчас это рекордный прирост за один день.

Это позволяет стране достичь уровня 100 000 к четвергу или, по крайней мере, к концу недели, а это означает, что Россия на этой неделе превзошла Иран и Китай, и теперь она занимает восьмое место в мире по количеству инфекций.

«В общей сложности 99,399 случаев коронавируса были зарегистрированы в 85 регионах России (рост на 6,2%). За последние 24 часа из больниц было выписано 1830 человек, в результате чего общее число выздоровлений достигло 10 286 человек. 972 человека погибли», — говорится в заявлении российского антикоронавирусного кризисного центра.

Весьма тревожно, что центр уточнил, что 44,9% новых зарегистрированных случаев (2624) не имеют симптомов.

«Еще 2220 пациентов были подтверждены в Москве, в результате чего количество случаев заболевания в городе достигло 50 646», — говорится в сообщении ТАСС о столице страны. Ситуация в Москве говорит о том, что национальная система здравоохранения, полностью управляемая государством (которая «бесплатна» для всех граждан), быстро разрушается, как отмечает независимая Moscow Times:

«По данным государственного агентства РИА Новости, по меньшей мере, 170 врачей и пациентов в центральной больнице России дали положительный результат на коронавирус».

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ведется строительство временных больниц общей вместимостью 10 000 коек.

И еще один признак того, что больницы, которые, к сожалению, испытывают недостаток в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), как и многие западные страны, разрушаются под нагрузкой. Есть по крайней мере один случай целого медицинского здания, помещенного под карантин:

«Городская больница № 1 была помещена в карантин после того, как 78 ее врачей и пациентов выдали положительный результат на вирус, сообщил Куйвашев в социальных сетях. Он добавил, что большинство случаев протекает бессимптомно, хотя один пациент находится в критическом состоянии».

Говорят, что все больше и больше врачей сообщают о своей собственной коронавирусной инфекции. На фоне резкого ежедневного роста президент Путин продлил «нерабочий» месяц, по крайней мере, до 11 мая.

Из твиттера Сары Рэйнсфорд (по ссылке видео):

https://twitter.com/sarahrainsford/status/1253338049997463554

Главный врач больницы № 15 в Москве записал это видео с предупреждением: «К нам поступает всё больше молодых пациентов, которые нуждаются в вентиляции лёгких. Наша реанимация находится под давлением. Там много пациентов, все больше и больше с каждым днем. Особенно в возрасте около 40 лет, в тяжёлом состоянии».

Кроме того, деловая ежедневная газета «Коммерсант» сообщила, что власти намерены принять решительные меры для отслеживания перемещений иностранцев в стране с использованием технологии геолокации смартфонов.

Ранее в этом месяце Кремль спорно заблокирован границы для всего негрузового транспорта.

В комментариях пишут, что в Китае как минимум два миллиона заразившихся и один миллион погибших, просто Китай скрывает реальное положение дел. Другие пишут, что за коронавирусом стоит Израиль, и что прививка от гриппа увеличивает шансы заболеть коронавирусом на 36%.

Третьи отказываются верить, что на видео именно российская больница:

Откуда взялись все эти костюмы «Тайвек»? И регулируемые кровати? И все цифровые мониторы? Я полагаю, что это «макетная» студия для телевидения и фильмов. И как насчет кадра с коридором? В «перегруженной» больнице один человек в коридоре на 40 дверей?