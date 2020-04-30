Склад с медицинскими масками ограбили в Подмосковье

30.04.2020, 20:30, Новости дня

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками, украдено 600 коробок, полиция начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

«Злоумышленники вынесли со склада в Одинцовском районе Московской области 600 коробок с масками и электронными градусниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Отмечается, что слад ограбили 28 апреля. По предварительным данным правоохранительных органов, в ограблении участвовали от 12 до 15 человек.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.

Накануне Росздравнадзор по Москве и Московской области пресек незаконную продажу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в подмосковном Раменском.