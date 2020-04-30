 

Склад с медицинскими масками ограбили в Подмосковье

30.04.2020, 20:30, Новости дня

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками, украдено 600 коробок, полиция начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

«Злоумышленники вынесли со склада в Одинцовском районе Московской области 600 коробок с масками и электронными градусниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Отмечается, что слад ограбили 28 апреля. По предварительным данным правоохранительных органов, в ограблении участвовали от 12 до 15 человек.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.

Накануне Росздравнадзор по Москве и Московской области пресек незаконную продажу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в подмосковном Раменском.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Российские военные медики продолжают помогать итальянским коллегам

27.03 / Победителями олимпиады “Я – профессионал” стали более 3700 студентов

27.03 / У премьер-министра Великобритании обнаружен коронавирус

01.04 / Володин объяснил депутатам, почему женщины живут дольше

30.03 / Грузия вводит комендантский час и объявляет карантин 

13.04 / Онлайн-спектакли пользуются небывалой популярностью

11.04 / G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка

06.04 / Эксперт спрогнозировала трансформацию ряда профессий из-за пандемии

23.04 / На 500 заболевших меньше, чем накануне: где и как удалось остановить коронавирус

21.04 / Госдума отказалась от ремонта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска