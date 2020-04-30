Шведские учёные определили потенциально эффективный препарат от педофильного расстройства

30.04.2020, 20:30, Разное

Группа шведских учёных из двух университетов – Гётеборгского и Каролинского – в результате проведённого исследования определила потенциально эффективный препарат от педофильного расстройства. На сегодняшний день «Дегареликс» применяют для терапии онкологии предстательной железы.

Препарат «Дегареликс» снижает в организме уровень тестостерона и именно его исследователи протестировали на 52 добровольцах с педофильным расстройством. Участники эксперимента были разделены на 2 группы, первая из которых принимала определённое время плацебо, а вторая – препарат для лечения рака. В итоге авторы проекта выявили, что у мужчин, принимавших «Дегареликс», в течение 2-х недель снижалось сексуальное желание и влечение к детям, а именно эти два критерия являются основными факторами риска.

Добровольцы с педофильным расстройством в большинстве изъявили желание и в дальнейшем принимать препарат, а учёные планируют проведение дополнительных исследований потенциально эффективного средства для выявления вероятных последствий приёма.