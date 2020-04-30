Заведено дело по факту гибели многодетной семьи при пожаре в Выборге

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30.04.2020, 20:30, Новости дня

Второе уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц после пожара в Выборге, где накануне погибла многодетная семья. Как информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

«Выявлено, что должностные лица муниципальных органов власти, а также контролирующих и надзорных органов города Выборг не исполнили свои должностные обязанности по соблюдению законодательства, направленного на профилактику, пресечение и устранение нарушений, выраженных в незаконном использовании имущества, соблюдения прав несовершеннолетних, обеспечения норм и требований пожарной безопасности», – отмечено на сайте ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Председатель СК РФ поручил руководству регионального следственного подразделения принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов, отмечено в сообщении.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о пожаре в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной пожара в частном доме могла стать неисправность электрики.

Напомним, в РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции.



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