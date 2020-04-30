Ученые создали средство против неизлечимого рака

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30.04.2020, 20:30, Разное

Специалисты узнали о способе лечения смертельного рака, характеризующегося устойчивостью к иммунной системе. Они смогли разработать средство, принуждающее макрофагов вести борьбу с новообразованием.
Эксперты смогли создать частицу, названную «рюкзаком». Она может связаться с поверхностью макрофагов и регулировать их фенотип, удерживать в необходимом положении в целях борьбы с раковыми клетками. Частицы “уклоняются” от новообразования несколько дней, постоянно выделяя цитокины – специальные молекулы, активизирующие противоопухолевую защиту. Способ оказался действенным в борьбе с одним из самых опасных онкологических заболеваний — раком груди.

Макрофаги захватывают и уничтожают микроорганизмы, а также опухоль. Однако опасные клетки рака выделяют компоненты, содействующие увеличению новообразования. Они снижают иммунитет и стимулируют рост сосудов крови, снабжающих опухоль полезными компонентами, обеспечивая ее дальнейшее метастазирование.



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