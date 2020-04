От бодипозитивных купальников до наушников будущего: дайджест fashion-новостей недели

30.04.2020, 20:18, Разное

Rado

Часы Captain Cook – это новое исполнение оригинальной модели 1962 года, уже не раз прошли испытание временем. Диаметр первых часов Captain Cook, как и моделей из новой коллекции, — “классические” 37 мм. В коллекции представлены модели с синим, зеленым или белым циферблатом и безелем из высокотехнологичной керамики, который обеспечивает устойчивость к появлению царапин, а автоматический механизм обеспечивает непрерывную работу часов Captain Cook. Часы оснащены браслетом с узором “рисовое зерно” в винтажном стиле, который можно с легкостью заменить на другие ремешки благодаря системе EasyClip от Rado и придать вашему стилю индивидуальность в считанные секунды.

Монобрендовый бутик Rado в Москве, расположенный на Никольской улице, предлагает осуществить Online-покупку швейцарских часов с доставкой.

Hunkemöller

Голландский бренд представил коллекцию нижнего белья и купальников X Iam Danielle, созданную в коллаборации с нидерландской топ-моделью plus size Даниэль ван Грондель, которая помимо бодипозитива поддерживает идеи культурно-расового многообразия в индустрии и за ее пределами. Главной особенностью коллекции стал широкий размерный ряд (бра в размерах от B70 до H95 и трусики в размерах от XS до XXL), а также яркая цветовая палитра и смелые принты, вдохновленные суринамским происхождением Даниэль. Это сотрудничество уникально как для самой модели, так и бренда –Даниэль стала первым в более чем 130-летней истории Hunkemöller амбассадором нестандартных размеров и форм. Топ-модель стала не только лицом коллекции, но и участником дизайн-команды бренда: она разработала сразу несколько моделей корректирующего белья, обеспечивающего идеальную посадку на девушках нестандартных форм.

Breitling

Прототип часов Chronomat Breitling— архивная модель Breitling 1984 года, которая была создана наперекор существующей тогда моде, но в итоге задала новую. В 80-х на пике популярности были тонкие кварцевые часы, а Breitling представили механический хронограф с крупным циферблатом, который в итоге начал пользоваться небывалым спросом. Часы из обновленной коллекции Chronomat Breitling отличаются мануфактурным механизмом Caliber 01 с запасом хода в 70 часов, а также интегрированным браслетом Rouleaux с застежкой-бабочкой.

Jabra

Компания Jabra выпустила беспроводные наушники нового поколения – Jabra Elite 75t. Кроме великолепного качества звука для разговоров по телефону и музыки, новые Elite 75t отличает более длительная работа от аккумулятора. Модель держит заряд батареи до 28 часов при использовании зарядного чехла, а также гарантирует до 7,5 часов автономной работы. Пользователи, живущие в быстром ритме, оценят функцию ускоренной зарядки через USB-C разъем. Особое внимание при разработке этих наушников инженеры уделили надежной посадке. За счет своей обтекаемой формы модель Elite 75t подходит для ушей даже очень небольшого размера. В приложении Jabra Sound+ пользователи могут выбрать предпочитаемого голосового помощника, отрегулировать настройки звучания музыки с помощью эквалайзера, настроить функцию HearThrough под окружающую среду и многое другое.



Levi’s и New Balance

В 2020 году классический силуэт NB 1300 отмечает свое 35-летие. В честь празднования дня рождения кроссовок дизайнеры брендов Levi’s и New Balance создали специальную модель. Ее дизайн отличается сочетанием замши, повторяющей цвет кожаного патча на джинсах Levi’s, и вставками из архивного денима White Oak XX52. “Бренды Levi’s и New Balance известны своим высоким качеством, практичностью и вневременным дизайном, поэтому джинсы Levi’s и кроссовки New Balance часто носят вместе. Это всем известный факт. Кроссовки Levi’s х New Balance 1300 – это идеальное сочетание аутентичности, стиля dad-style и духа 80-х годов”, – отмечает Джонатан Ченг, старший вице-президент по глобальному дизайну и инновациям, Levi Strauss & Co.

Gulliver

Gulliver презентовал лимитированную коллекцию, призывающую к сокращению потребления пластика и бережному отношению к окружающей среде. Каждый принт – возможность выразить свою позицию, проявить сопричастие и неравнодушие к глобальным экологическим вопросам.Впервые одна из моделей представлена в размерах S, M, L – специально для родителей. 100 рублей от каждой проданной футболки из коллекции No Plastic будут перечислены в Центр спасения дельфинов “Дельфа”.

В поддержку лимитированной коллекции Gulliver запустил серию видеопубликаций в социальных сетях совместно с молодыми художниками, а также подготовили раскраски с рисунками из коллекции No Plastic.

ЕССО

Компания ЕССО в России участвует в благотворительной инициативе Фонда Созидание “Поможем врачам помогать”. Цель бренда – оказать помощь медицинскому персоналу, который по 24 часа в сутки находится на ногах, исполняя свои обязанности, спасая жизни людей, заболевших COVID-19. Комфортная и качественная обувь в данных обстоятельствах – это необходимость, чтобы сохранить силы и здоровье врачей. При поддержке благотворительного Фонда Созидание 400 пар мужской и женской обуви ЕССО SOFTи VIBRATIONпередали персоналу Тарусской больницы и ГБУЗ МО “Солнечногорская ЦРБ”.

DKNY и ГУМ

Совместно с ТЦ ГУМ бренд DKNY запускает конкурс “Москва, мы скучаем”, который призван пробудить воспоминания о любимом городе. Этой весной, когда жители Москвы ограничены в своих передвижениях, как никогда важно напомнить о любимых локациях Москвы и составить карту прогулок после снятия всех ограничений. DKNY и ГУМ предлагают делиться в своих Instagram-аккаунтах архивными фото с прогулками по Москве, и указывать интересные городские места под тегами #DKNYxGUM #MoscowWeMissYou в период с 30 апреля по 14 мая. Полные условия конкурса – в аккаунте ГУМ в Instagram.