ВОЗ дала рекомендации по сближению людей

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30.04.2020, 20:16, Новости дня

Между этапами смягчения мер дистанцирования из-за коронавируса должно проходить около двух недель, чтобы можно было понять эффект от проводимых мероприятий, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Меры должны вводиться постепенно и поэтапно, оставляя достаточно времени – около двух недель – для того, чтобы истинный эффект смягчения стал полностью видимым. Необходимо принимать во внимание то, что в некоторых случаях страны должны быть готовы постоянно контролировать, корректировать, продвигаться вперед и быстро обращать процессы вспять», – передает РИА «Новости» ее слова.

По ее мнению, «эффективное управление переходной фазой будет зависеть от нахождения баланса между сохранением нефармакологических мер – изоляция и дистанцирование – и контролем над передачей вируса через тестирования, отслеживание заболевших, их контакты и их изоляцию или карантин».

Так, сроки выхода из изоляции «будут зависеть от вариантов передачи инфекции и от того, как они будут меняться в результате изменений, связанных со смягчением ограничений», подчеркнула Вуйнович.

Также представитель ВОЗ отметила, как «важно понять, как люди будут реагировать на ослабление ограничений, соответственно, определенное физическое дистанцирование, где это, возможно, соблюдение гигиены и респираторного этикета будут играть важную роль».

Ранее ВОЗ предостерегла от слишком быстрой отмены ограничений по коронавирусу, так как раннее снятие ограничительных мер может спровоцировать возвращение эпидемии.



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