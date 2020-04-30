Собянин допустил снятие режима самоизоляции в Москве после майских праздников

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30.04.2020, 20:16, Новости дня

Решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они (условия снятия ограничений – прим. ВЗГЛЯД) понятны, критерии понятны. Заболевания не должны расти, они должны снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что после праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые необходимы», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Собянина, если наметится позитивная динамика, появятся возможности для снятия каких-либо ограничений, то власти Москвы, «конечно, это сделают, а если нет – значит, нет».

Мэр подчеркнул, что это зависит не только от правительства, но и от всех людей, «поведения и четких предписаний». «Это наша общая ответственность. И в конечном итоге мы получим вместе тот или иной результат. Я надеюсь, что результаты будут положительными», – добавил Собянин.

Ранее в четверг Собянин заявил, что Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

Во вторник мэр Москвы подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции до 11 мая.



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