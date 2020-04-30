 

Путин пообещал не принимать решений без участия Мишустина

30.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что без участия премьера Михаила Мишустина, у которого выявлен коронавирус, не будет приниматься окончательных решений.

«Но хочу Вам сказать, надеюсь, что Вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом – будете не только принимать участие в выработке этих решений. И хочу Вам сказать, без Вашего мнения, без Вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что Мишустин очень активный человек, и поблагодарил его за проделанную работу.

«Вы и члены правительства, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как ни ограничивать себя в контактах, при выработке принятия решений все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного», – сказал Путин.

Ранее Мишустин сообщил Путин, что заболел коронавирусом. И.о. премьера был назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.



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