Астрономы впервые получили детальные изображения протопланетных дисков

30.04.2020, 20:09, Разное

Бельгийскими учеными было впервые получено несколько детальных изображений пятнадцати протопланетных дисков, являющихся “зародышами” грядущих планет. По словам исследователей, такие данные нужны для понимания механизма формирования планетных систем.

Для получения цифровых снимков пятнадцати дисков, которые расположены рядом с далёкими звездами и представляют собой газопылевые облака, астрономы применили методику инфракрасной интерферометрии. Ученые сообщили, что такие объекты являются прообразами будущих планетных образований. В них имеются остатки звёздной субстанции, из которой в перспективе формируются кометы и системы планет. Внутренние области дисков наполнены кремнием, железом и другими тяжелыми элементами, входящими с состав твёрдых каменистых планет. Впоследствии газы являются основой таких объектов, как Юпитер, находящийся в Солнечной системе.

Эксперт Жак Клуска, представляющий Левенский католический университет (Бельгия), сообщил, что для съемки астрономами была использована система телескопов VLT, предоставленная Европейской южной обсерваторией. Высокая детализация изображений протопланетных дисков обеспечивалась специальным инструментом PIONIER.