Народный артист России Альберт Панков скончался в Санкт-Петербурге

30.04.2020, 20:09, Разное

Звезда Санкт-Петербургского театра Альберт Панков умер. Смерть артиста наступила на 87-м году жизни.

По сообщению театральной пресс-службы, 30 апреля наступила смерть артиста Альберта Панкова, бывшего до ухода из жизни работником Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Об обстоятельствах и причинах смерти представители учреждения не сообщают.

Местом рождения Альберта Панкова был Луганск. В 1960 году он закончил столичное музучилище, после чего в течение пяти лет работал в театрах Новосибирска и Ростова. Затем он стал актером театра в Ленинграде.

В Северной столице звезда сцены исполнил более сорока ролей. Десять лет назад заслуженный артист РСФСР Альберт Панков удостоился звания Народного артиста России. Об этом сообщает интернет-издание “Политэксперт”.