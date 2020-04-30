 

Самолечением объяснили две трети смертей от коронавируса

30.04.2020, 20:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не заниматься самолечением при борьбе с коронавирусом, отметив, что две трети смертей связаны с самолечением, сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Самолечением заниматься не надо. Я просто всех прошу не заниматься самолечением. Потому что у нас 2/3 смертей сегодня – люди, которые занимались самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и попали потом в реанимацию», – передает РИА «Новости» слова мэра.

Кроме того, половина тяжелобольных пациентов с признаками коронавируса имеют по две отрицательных пробы.

«У нас большое, до 50% пациентов, тяжело больных, которые находятся в наших больницах, а многие уже находятся на ИВЛ и в реанимации, у них тоже по две отрицательных пробы на коронавирус. Но мы точно видим, что они тяжело больны коронавирусом. Поэтому (необходимо) пользоваться, даже если у вас два отрицательных теста, теми общими ограничениями, которые есть в Москве», – подчеркнул мэр.

Кроме того, для соблюдения мер безопасности, Собянин призвал москвичей оставаться дома, чтобы не допустить роста заболеваемости и уберечь себя и близких. Он отметил, что «если ситуация станет улучшаться, меры по снижению самоизоляции будут постепенно сниматься».

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

Кроме того, в РФ провели уже более 3,4 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Как ранее объявил президент РФ Владимир Путин, распространение эпидемии в РФ удалось затормозить.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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