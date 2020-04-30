В Вооруженных силах выявлено 2776 случаев коронавируса

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30.04.2020, 20:08, Новости дня

Коронавирус выявлен у 1068 российских военнослужащих, всего в структуре Вооруженных сил 2776 подтвержденных случаев заболевания, сообщили в Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля с.г. установлено 1068 военнослужащих с положительными результатами», – говорится в бюллетене на сайте Минобороны.

Отмечается, что в госпиталях 342 человека, в том числе двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, один из них – на ИВЛ. Еще 11 в состоянии средней тяжести, у остальных нет симптомов заболевания.

«Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования 1140 человек», – сообщили в Минобороны.

В довузовских учебных заведениях положительных результатов тестирования – 283, среди гражданского персонала ВС РФ заражен 285 человек.

Накануне сообщалось о 1044 случаях коронавируса у военнослужащих и о 2675 случаях в Вооруженных силах в целом.



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