Ученые: Лимонный сок эффективно борется с онкологическими болезнями

30.04.2020, 19:53, Разное

Ученые полагают, что сок лимона влияет на клетки рака сильнее химиотерапии. Они считают, что так можно подавлять развитие злокачественных клеток.

Эксперты думают, что лимон способен нейтрализовать действие свободных радикалов, приводящих к появлению онкологических болезней. Они провели больше 20 исследований в Институте Медицинских наук в Балтиморе, которые продемонстрировали, что цитрусовый фрукт может повлиять на клетки рака 12 злокачественных образований, в том числе груди, простаты, поджелудочной железы и легких.

Из полученных результатов следует, что сок лимона более эффективен, нежели химиотерапия. Он влиял только на зараженные клетки и не взаимодействовал со здоровыми. Для употребления 50 мл сока цитруса его необходимо разбавить холодной кипяченной водой в соотношении 1:3.