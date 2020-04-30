 

Собянин о коронавирусе у Мишустина: От болезни никто не может отгородиться

30.04.2020, 19:53, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал сообщение о том, что у премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирусную инфекцию. Градоначальник подчеркнул, что Мишустин «постоянно проверяется», однако никто отгородиться от болезни не может.

«Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем», – приводит его слова РИА «Новости».

«Ничего хорошего в этом абсолютно нет, это просто сигнал всем нам. Давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что у него выявили коронавирус. Он отметил, что собирается соблюдать самоизоляцию и выполнять требования врачей. Также глава правительства предложил на должность и.о. премьера Андрея Белоусова.



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