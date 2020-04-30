 

Ubisoft опубликовала кинематографичный трейлер Assassin`s Creed Valhalla

30.04.2020, 19:53, Разное

Разработчики из компании Ubisoft представили первый трейлер грядущей части Assassin`s Creed, получившей подзаголовок Valhalla. Предполагалось, что на этот раз действие игры развернется на территории современной Англии в девятом веке во время враждующих королевств и завоеваний викингов.
По-видимому, слова «Один с нами, братья!», принадлежат главному герою, когда тот замечает возле поля боя орла – древнего спутника ассасинского Ордена.

Вероятнее всего, выход Assassin`s Creed Valhalla состоится в последнем квартале текущего года на консолях нынешнего и нового поколений.



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