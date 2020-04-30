 

От COVID-19 в мире излечились более 1 млн человек

30.04.2020, 19:53, Новости дня

Во всем мире от коронавируса вылечились более 1 млн человек, информирует американский университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику.

По его данным, в мире от коронавирусной инфекции вылечились 1 млн 4 тыс. 483 человека. Скончались от вируса 229 тыс. 447 пациентов. Общее число заразившихся составляет 3 млн 231 тыс. 701 человек, информирует РИА «Новости».

За последние сутки в РФ подтверждены 7 тыс. 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 333 человека.



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