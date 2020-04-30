Исполнять обязанности премьер-министра РФ будет Андрей Белоусов

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30.04.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера РФ в связи с болезнью Михаила Мишустина.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путин, что заболел коронавирусом. Он предложил назначить Белоусова исполняющим обязанности премьера.

Белоусов занимает пост первого вице-премьера с 21 января 2020 года. До этого с мая 2012 по июнь 2013 года был министром экономического развития, затем – помощником президента по экономическим вопросам.

Член-корреспондент РАЕН. Доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Ему 61 год.



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