 

В Италии зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса

30.04.2020, 19:39, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса вылечилось 4693 пациента, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Таким образом, по сравнению со вчерашним днем количество выздоровевших пациентов удвоилось (29 апреля из больниц выписали 2311 человек). Это максимальный показатель выздоровевших за сутки в Италии. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 23 апреля – тогда из больниц выписали 3033 человека.

Всего с начала эпидемии в Италии выздоровело 75 945 человек.

Общее количество погибших достигло 27 967 человек. Второй раз за полтора месяца суточные потери в стране опустились ниже 300 (за последние сутки умерло 285 человек).

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом (с учетом выздоровевших и умерших) с начала эпидемии достигло 205 463 (+2172).

Таким образом, в Италии продолжает болеть 101 551 человек (на 3106 меньше, чем накануне). В терапевтических отделениях проходит лечение 18 149 пациентов (-1061), в отделениях интенсивной терапии – 1694 (-101). Еще 81 708 человек лечатся дома (-1944).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,23 млн человек, более 228 тыс. из них скончались, почти 950 тыс. вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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