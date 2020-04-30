В мире от коронавируса выздоровело более 1 млн человек

30.04.2020, 19:39, Новости дня

Количество выздоровевших от коронавируса во всем мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 19.50 30 апреля от COVID-19 вылечились 1 004 483 пациента.

По количеству выздоровевших лидируют Испания (137,98 тыс.), Соединенные Штаты (124,44 тыс.), Германия (123,5 тыс.), Китай (78,49 тыс.), Италия (75,94 тыс.), Иран (75,1 тыс.), Франция (49,13 тыс.) и Турция (48,88 тыс.).

Таким образом, от коронавируса вылечилось около трети от общего числа заболевших (3,23 млн на момент публикации новости).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.