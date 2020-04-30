У Мишустина диагностирован коронавирус

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30.04.2020, 19:39, Новости дня

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус, сообщила 30 апреля Всероссийская государственная телерадиокомпания.

Глава правительства подтвердил эту информацию в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

На время болезни Мишустина исполняющим обязанности премьера будет назначен Андрей Белоусов, соответствующее предложение поддержал президент, информирует ВГТРК.

По информации источников издания “Коммерсантъ”, у премьера высокая температура.

16 января Путин назначил премьер-министром РФ Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России зафиксировано 106 498 случаев заражения, умерло 1073 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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