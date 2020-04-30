От коронавируса к клещам: выезд на природу не гарантирует безопасность

30.04.2020, 19:31, Разное

Клещи – одни из древнейших животных на планете.

Кто они такие?

Клещей часто называют насекомыми, на самом деле это животные, относящиеся к типу членистоногих, классу паукообразных. Они являются самой многочисленной группой в классе – на данный момент в мире насчитывается около 54 000 видов клещей. Однако, с каждым годом все больше внимания привлекает семейство отряда Ixodida или иксодовые клещи, как их называют чаще. Именно о представителях этого семейства, на самом деле насчитывающего более 650 видов, заходит речь каждый раз с наступлением весны, поскольку именно они представляют наибольшую опасность для людей и животных.



Иксодовые клещи и их опасность для человека

Опасность иксодовых клещей состоит в том, что эти крошечные существа обитают во всех уголках нашей планеты и способны паразитировать на телах любых теплокровных животных. Одновременно они являются переносчиками смертельно опасных болезней, список которых постоянно растет. Так, если раньше самыми распространенными считались клещевой энцефалит (вирус, поражающий ЦНС человека), иксодовый клещевой боррелиоз (инфекция, нарушающая работу опорно-двигательного аппарата), моноцитарный эрлихиоз (инфекция, поражающая печень и костный мозг) и гранулоцитарный анаплазмоз (болезнь крови с симптомами отравления), то сегодня все чаще клещи становятся причиной туляремии (инфекции, поражающей лимфатические узлы) и риккетсиоза (инфекции, характеризующейся лихорадкой и сыпью).

Президент Ассоциации организаций и специалистов в сфере обеспечения ветеринарной безопасности доктор биологических наук, профессор Лилия Сургучева:

– На сегодняшний день, помимо классического для клещей заболевания – энцефалита, они стали переносчиками такого количества болезней, о которых даже мы, биологи, знаем не всегда. Буквально каждый день узнаем о новых. И среди них уже не только инфекционные, паразитарные или вирусные, но и такие, как, например, анаплазмоз человека – новая трансмиссивная трудноизлечимая болезнь крови. Или боррелиоз – болезнь, поражающая нервную систему. Список заболеваний огромный. И, что самое неприятное, один клещ может быть резервуаром сразу нескольких инфекций.



Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)

Материал из нашей Энциклопедии

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Как происходит заражение

У иксодовых клещей полностью отсутствует зрение. Зато есть органы осязания и обоняния, которые работают очень хорошо. Именно с помощью них клещи выбирают места охоты – тропинки, по которым перемещаются люди и животные. Что важно, клещи не прыгают, не летают и не падают с деревьев – они живут на земле, в высокой траве, в подлесках. Одним словом, в тени – клещи не выносят солнечного света, но тепло и углекислый газ чувствуют безошибочно. Любимые места клещей там, где кожа тонкая, а значит, кровеносные сосуды расположены близко. Это волосистая часть головы, уши, локтевые и коленные суставы, руки и ноги. Инфекции клещ информирует жертве со своей слюной. Чем дольше он будет пить кровь, тем выше будет вероятность заражения. Есть важный момент: клещу может потребоваться до 24 часов с момента первого контакта с кожей, прежде чем он начнет питаться кровью хозяина. Поэтому важно помнить, что, если вас укусил клещ, сдать анализы и показаться врачу нужно как можно скорей.



Где они живут?

К сожалению, везде. В странах Восточной, Центральной и Северной Европы, в Америке, Монголии и Китае, в Австралии и даже в Антарктиде, куда попадают на коже мигрирующих птиц. Конечно, очень распространены клещи и в России. В этом году самыми эндемичными территориями ученые называют Томскую, Кемеровскую, Тюменскую, Свердловскую области, Алтай и другие, однако география распространения клещей куда более широка. Более того, каждый год и ареал, и численность клещей увеличивается. Причинами этого ученые считают эволюцию и ухудшение экологии.

Президент Ассоциации организаций и специалистов в сфере обеспечения ветеринарной безопасности доктор биологических наук, профессор Лилия Сургучева.

– Первая причина – эволюция. Как и любой живой организм, клещи совершенствуются. Так, например, если раньше они «просыпались» начиная с 5 градусов тепла, то сейчас способны делать это уже при нулевой температуре. Если раньше опасным временем считалось лето, то сейчас мы уже говорим о периоде с середины весны до середины осени. Вторая причина – неаккуратное отношение человека к природе. Учеными замечено, что клещи заводятся там, где мусор и беспорядок. И с этим, скорее всего, связан тот факт, что территория активности клещей сильно увеличилась в России.

То, что в ходе эволюции клещи «умнеют», подтверждают новейшие исследования ученых. Летом 2019 года был обнаружен новый вид в Центральной Европе. Это клещ рода hyalomma, который является переносчиком некоторых инфекционных заболеваний, в том числе двух типов вирусной лихорадки. А весной 2020 года новый вид обнаружили российские ученые из Томска. Насекомые с признаками гибридизации потенциально могут быть носителями нового штамма вируса клещевого энцефалита. В данный момент этот вопрос исследуется.

Ученые-акарологи (специалисты по клещам) заявляют и о новых опасностях. Например, в ходе новейших исследований было установлено, что некоторые виды клещей способны переносить личиночные стадии гельминтов. А клещ Varroa может привести к массовой гибели пчел и тем самым повлиять на развитие цивилизации.

Как защититься от клещей

1. Собираясь в лес, наденьте светлую одежду. На ней клещи лучше видны, и вы сможете снять их раньше, чем они успеют присосаться.

2. Одежда должна полностью закрывать кожные покровы – длинные рукава с манжетами, брюки заправьте в носки, на голову наденьте косынку или капюшон.

3. Перед походом в лес обязательно воспользуйтесь средством, отпугивающим клещей. Обработайте специальным средством домашних животных.

4. После возвращения внимательно осмотрите себя и друг друга. Если с вами была собака, не забудьте осмотреть и ее.

5. В лесу не садитесь и не ложитесь на траву, не подвешивайте гамак в густых зарослях.

6. Если у вас дача, два раза в год проводите акарицидную обработку участка.

7. Можно заранее сделать прививку от энцефалита.



Что делать, если укусил клещ?

1. Нужно извлечь клеща. Если он присосался недавно, это сделать будет проще, если более часа – сложней. Для этого сначала нанесите на клеща и место укуса несколько капель растительного масла, подождите около 20 минут и аккуратно, ухватив клеща за туловище (лучше пинцетом), очень медленно постарайтесь его извлечь вращательными движениями против часовой стрелки. Важно достать клеща с головой – для сотрудников лаборатории его голова – это самое информативное, в ней находятся слюнные железы.

2. Ранку, оставшуюся после укуса, смажьте йодом, зеленкой или перекисью водорода. Как можно скорей примите любой антигистаминный препарат, чтобы исключить аллергию.

3. Снятого клеща ни в коем случае не выбрасывайте. Поместите насекомое в чистый флакон и отнесите в вирусологическую лабораторию, где его проверят на наличие вирусов. А сами обязательно сходите к врачу-инфекционисту. Поспешите – информативное исследование клеща возможно только в течение 72 часов после укуса.

Будьте внимательнее и берегите себя и близких!