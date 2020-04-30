Денис Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с коронавирусом

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30.04.2020, 19:30, Разное

Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, сообщает, что изменяется возраст людей, которые заболевают коронавирусом. Доктор заявил, что поступает много молодых людей, как в госпитальное отделение, так и в реанимацию.
Денис Проценко рассказывает, что в отделении получают лечение от коронавируса 540 пациентов, а из них 49 находятся в реанимации. Также главный врач добавил, что меняется возраст больных, так как появляется все больше людей молодого поколения.

Доктор считает, что теперь усугубляется опасность получить заражение COVID-19, так как он изменился и вирус поражает не только граждан «из зоны риска». Денис Проценко просит к данному положению относиться с серьезностью, отменить ежегодное празднование майских праздников и повременить с визитами к друзьям и родственникам.



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