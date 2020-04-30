 

Microsoft научит компьютеры с Windows 10 управлять музыкой на смартфоне

30.04.2020, 19:30, Разное

Разработчики из корпорации Microsoft продолжают усовершенствование приложения Your Phone для ОС Windows 10. Несмотря на то, что программа находится в тестовой версии, она обзавелась интересной функцией – управлением музыкой на смартфонах посредством компьютера.
Проще говоря, с помощью Your Phone пользователи смогут прямо с ПК воспроизводить музыку на телефоне, есть даже функция остановки или запуска музыкального файла, пропуска трека или просмотра какого-либо альбома. Специалисты считают, что это позволит не так часто пользоваться смартфоном при использовании ПК. У пользователей есть возможность для переключения между различными сервисами потоковой музыки, такими как Spotify, YouTube Music и Apple Music.

Для запуска программы, на смартфоне должна быть установлена ОС Android 7 Nougat, на компьютере – Windows 10, вышедшая не ранее октября 2018 года. Данную функцию продолжают тестировать, так как в ней есть недостатки – отсутствие поддержки видео YouTube и Audible.



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