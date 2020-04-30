У Мишустина обнаружен коронавирус

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30.04.2020, 19:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путин, что заболел коронавирусом.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Об этом он сообщил на встрече в режиме видеоконференции.

При этом правительство будет активно работать, и сам премьер будет находиться на связи. Также премьер попросил оставаться россиян дома.

Мишустин предложил на должность и.о. премьера Андрея Белоусова.

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Мишустин будет оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан.

Путин пожелал Мишустину как можно быстрее выздороветь. Он попросил его позвонить из больницы. Также президент согласился с предложением назначить Белоусова и.о. премьера.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Мишустин – это человек, который постоянно проверяется, однако «практика показывает: никто отгородиться от болезни не может».

Напомним, ранее коронавирусом переболел также главврач Коммунарки, где лечат инфицированных этим заболеванием пациентов. В Великобритании коронавирус в тяжелой форме перенес премьер Борис Джонсон.



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