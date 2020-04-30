 

У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус

30.04.2020, 19:30, Разное

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом утверждают источники издания Baza, тесты политика дали положительный результат.
Стоит отметить, что информацию о заражении премьер-министра Михаила Мишустина успели подтвердить в Кремле. Возможно, что исполняющим обязанности главы российского правительства может стать первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Михаилу Мишустину благодарность за работу. Он попросил его оставаться в хорошей форме, а также позвонить, когда политик окажется в больнице.



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