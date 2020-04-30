 

Спецпредставитель США по Сирии надеется, что Турция продолжит давление на боевиков в Идлибе

30.04.2020, 19:30, Новости дня

Спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри в четверг выразил надежду, что Турция по-прежнему будет оказывать давление на вооруженные группировки в сирийской провинции Идлиб, в том числе на джихадистскую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам».

«Мы надеемся, что Турция продолжит оказывать давление на террористические организации в этом регионе, самой влиятельной из которых является «Хайат Тахрир аш-Шам», – сказал Джеффри в ходе онлайн-конференции, организованной Атлантическим советом. – Было несколько перестрелок, оказывается некоторое давление. Мы надеемся, что это будет продолжаться».



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