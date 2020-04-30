Расследование: больницы в РФ закупали аппараты ИВЛ по завышенным ценам у фирм-посредников, оформленных на подставные лица

30.04.2020, 19:25, Новости дня

В 2019 году большинство аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в российские больницы было поставлено группой фирм-посредников, которые оказались зарегистрированы на подставных лиц, сообщает издание “Важные истории”, партнер OCCRP, журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

По данным расследователей, после начала курса на импортозамещение в российской медицине и введения ограничений на поставки в Россию зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких, в 2019 году основным поставщиком медтехники должен был стать Уральский приборостроительный завод, входящий в корпорацию “Ростех”. С ним российские больницы договорились о поставке 30 аппаратов ИВЛ. Однако оказалось, что 51 аппарат по госконтрактам в различные больницы поставил не он напрямую, а некая компания “Марксон”. У этой компании было мало сотрудников, а в виде деятельности значился лишь ремонт автомашин.

От 44 аппаратов, поставленных компанией “Марксон”, российские больницы были вынуждены отказаться из-за несоответствия техническим требованиям. Также эта компания поставляла аппараты ИВЛ по завышенным ценам:

“К примеру, цена производимого УПЗ аппарата “Авента-М” в максимальной комплектации составляет около 1,4 миллиона рублей. Однако “Марксон” поставляла его за 2,5 миллиона рублей за штуку”, – выяснили журналисты.

Главой и владельцем компании “Марксон” оказался некто Андрей Макаев. Издание утверждает, что Макаев был фасовщиком на производстве, а настоящий владелец фирмы – предприниматель Евгений Жуков. Он создал сеть фирм-поставщиков медицинского оборудования, зарегистрированных на самых разных людей, например на 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, начинающую поэтессу. Журналисты нашли как минимум семь таких фирм, занимающихся поставками отечественных и зарубежных аппаратов ИВЛ в российские больницы.

Сам Жуков рассказал, что, оформляя компании на подставных лиц, он пытался защититься от “недобросовестных заказчиков”.

По его словам, больницы отказывались от поставок аппаратов ИВЛ из-за коррупционной составляющей.

“Те случаи, где нас отстраняли, где были суды, технические задания “прописывались” под конкретного поставщика, в котором была заинтересована больница. Ну, естественно, не за бесплатно. Есть заинтересованные люди, поэтому так и делают”, – заявил Жуков.

Жуков подтвердил, что Уральский приборостроительный завод не только продает его компаниям оборудование, но также оказывает поддержку в судах, когда больницы отказываются от поставок.

“Во многих судах они [представители УПЗ] участвуют вместе с нами, присылают своих юристов, помогают, консультируют. На некоторые приемки, когда предвидятся особые сложности, их главный инженер приезжает. Они нам оказывают полную поддержку”, – рассказал предприниматель. Он добавил, что из-за эпидемии коронавируса больницы теперь согласны и на отечественные аппараты ИВЛ и от них сейчас поступает большое количество запросов.

Ранее сотрудник УПЗ рассказал Настоящему Времени, что в условиях повышенного спроса из-за коронавируса готовых аппаратов ИВЛ на заводе сейчас нет. В сутки предприятие может выпускать около 10 аппаратов ИВЛ, мощности обещают нарастить до 100 приборов в сутки.

В марте на сайте госзакупок разместили более 160 заявок на аппараты ИВЛ. В один только Краснодарский край хотят закупить оборудования на 94 миллиона рублей.

“Ключевое звено проблемы – то, что будет поставляться исключительно российское оборудование. Единственный поставщик выбран – и этим поставщиком является государственная корпорация “Ростехнологии”, – рассказал заместитель гендиректора международной антикоррупционной организации “Transparency International – Россия” Илья Шуманов.