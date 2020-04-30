В Подмосковье и шести других регионах России вводят обязательное ношение масок

30.04.2020, 19:25, Новости дня

Власти Московской области решили обязать жителей носить маски на улице и в общественных местах. Об этом 30 апреля заявил глава региона Андрей Воробьев.

“Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими”, – рассказал Воробьев на совещании с главами округов. С какого именно числа маски будут обязательными – губернатор не сообщил. Но призвал власти оказать максимальную помощь в снабжении ими аптек области.

Мэр Москвы Сергей Собянин также 30 апреля порекомендовал пассажирам московского метро носить маски и перчатки, но законодательно эта норма пока не закреплена.

Обязательный масочный режим с 1 мая ввели еще в пяти регионах России: в Коми, в Ростовской области, на Кубани, в Пензенской и Вологодской областях.

В Ростовской области маски будут раздавать всем людям на улице, у которых их не будет. Однако взамен они должны будут рассказать волонтерам или патрульным о причинах своего нахождения вне дома.

В Башкирии власти вводят масочный режим с 4 мая: жителям региона дали три дня на подготовку.

“Почему решение принято с 4 мая? Потому что я хочу людям спокойно дать возможность купить эти маски, кто-то их изготовит, кому-то мы передадим через наших волонтеров, у нас есть такая возможность”, – заявил глава региона Радий Хабиров.

Ранее маски обязали носить жителей Свердловской, Новосибирской, Владимирской областей, Якутии, Камчатском, Хабаровском крае и на территории Севастополя в аннексированном Крыму.

По данным на 30 апреля, за последние сутки в России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом – 7099 человек. Общее число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.