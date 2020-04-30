МХЛ досрочно завершила сезон. Кубок Харламова разыгран не будет

30.04.2020, 19:21, Новости дня

Молодежная хоккейная лига приняла решение об отмене оставшейся части плей-офф. Причиной названа "негативная ситуация с развитием пандемии COVID-19 в РФ и мире". Распределение мест по итогам чемпионата МХЛ сезона-2019-2020 будет объявлено Лигой позднее.

В период приостановки чемпионата в апреле, говорится на официальном сайте МХЛ, Лига провела консультации со всеми заинтересованными сторонами о возможных вариантах дальнейшего розыгрыша Кубка Харламова, обсуждались вопросы, связанные с юридическими, организационными, логистическими и финансовыми моментами.

"Мы проработали много различных вариантов продолжения чемпионата МХЛ, постоянно общались с клубами, чьи команды прошли в 1/8 финала Кубка Харламова, провели опрос, чтобы узнать их точку зрения, — говорит Александр Гуськов, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея. – Понимаем, что незавершенность сезона расстраивает как болельщиков, так и игроков. Но актуальная ситуация с развитием пандемии вынуждает нас принять эту меру и завершить чемпионат".

"После обсуждений, в том числе и с клубами, мы пришли к согласию, что маловероятно провести розыгрыш Кубка Харламова в одном из рассматриваемых вариантов – слишком много аспектов, влияющих на процесс подготовки к незавершенной серии плей-офф, а также к новому сезону, старт которого планируется на сентябрь", — сказал Гуськов.