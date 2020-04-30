Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Valhalla. Цена в России

30.04.2020, 19:21, Новости дня

Студия Ubisoft выложила первый трейлер следующей части популярной игры Assassin’s Creed. Вместе с этим стала известна российская цена на продолжение франшизы.

Новая часть серии с подзаголовком Valhalla (“Вальгалла”) будет посвящена истории викинга по имени Эйвор, хотя геймерам разрешат выбрать пол своему персонажу и настроить его внешний вид (от волос и татуировок до боевой раскраски). На ролике, появившемся на официальном YouTube-канале, компания предлагает взглянуть на мир “бессердечных, безбожных варваров”.

Игрокам предстоит проложить своему клану путь “от суровых берегов Норвегии к новому дому средь процветающих угодий Англии IX-го века”, сказали в Ubisoft. В Valhalla для них будет предусмотрена возможность строить селения, совершать набеги на крепости и заключать союзы, а также заниматься охотой и рыбалкой.

Релиз проекта ожидается осенью, к началу сезона предрождественских праздников. Новая игра будет доступна на Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5, которые выйдут примерно к этому же времени, на консолях текущего поколения (PlayStation 4 и Xbox One) и ПК, а также в игровом стриминговом сервисе Google Stadia.

В официальном магазине Ubisoft предзаказ на стандартное издание Assassin’s Creed Valhalla можно оставить за 2499 рублей. Полный комплект, который включает игру, Season Pass и набор Ultimate, обойдется в 4579 рублей.

Текст:

Вести.Hi-tech